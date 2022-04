Med Sovjetunionens kollaps i 1989-90 blev indbyggertallet i det engang så mægtige sovjetimperie halveret fra 290 til 145 millioner. Samtidig slap millioner af mennesker i hidtidige sovjetstater som Polen, Ungarn, Rumænien, Ukraine og Kasakhstan for at skulle lære at tale russisk ved siden af deres modersmål. Det satte det russiske sprog under et voldsomt pres.