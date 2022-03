Siden Ruslands præsident, Vladimir Putin, for to uger siden indledte sin krig i Ukraine, har visse dele af den russiske befolkning gjort sit til at lade deres præsident vide, at de tager afstand for krigen.

Der har været store demonstrationer, og op mod 13.800 mennesker er angiveligt blevet anholdt landet over. Endnu flere formodes at have forladt Rusland som følge af de vestlige sanktioner og usikkerheden om landets fremtid. Men det er ikke nemt for de russiske borgere at komme ud af deres hjemland.