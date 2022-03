FN: Millioner risikerer at sulte på grund af krig i Ukraine

Krigen i Ukraine risikerer at sende fødevarepriser verden over i vejret, hvilket kan få konsekvenser for millioner af verdens fattigste.

Det siger David Beasley, direktør for Verdens Fødevareprogram (WFP), mandag til BBC.

Ukraine og Rusland er begge store eksportører af basale fødevarer. Tilsammen står landene for at eksportere cirka en fjerdedel af al hvede i verden og halvdelen af alle solsikkeprodukter som frø og olie.