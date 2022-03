Studie: Verdens største regnskov nærmer sig uoprettelig skade

- Regnskoven kan mere eller mindre ligne sig selv, men stadig blive mindre modstandsdygtig. Det gør den langsommere til at komme sig efter en stor begivenhed som tørke, siger studiets ledende forsker, professor Chris Boulton fra University of Exeter.

Ifølge studiet er det uvist, hvor meget skade regnskoven kan modstå, før miljøet i den bliver ændret permanent.

- Mange forskere har teoretiseret, at skoven kan nå et uopretteligt vendepunkt, men vores studie giver afgørende empiriske beviser for, at vi allerede er ved at nærme os det punkt, siger Niklas Boers.