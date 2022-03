Rusland har mandag tydeliggjort sine krav for at stoppe militære handlinger i Ukraine.

Dmitrij Peskov, talsmand for det russiske præsidentkontor, siger, at Rusland er klar til ”når som helst” at stoppe militære handlinger, når Ukraine imødekommer kravene.

Rusland har en lang række krav. Ukraine skal stoppe militære handlinger og ændre sin forfatning til at udvise neutralitet. Derudover skal Ukraine anerkende Krim som russisk territorium. Rusland overtog Krim med magt i 2014.