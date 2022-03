Rusland udebliver fra retsmøde om krig i FN's øverste domstol

ICJ tager sig kun af sager mellem stater. Det gælder blandt andet territoriale stridigheder mellem lande.

Den har ikke mulighed for at behandle anklager mod for eksempel enkeltpersoner bag den russiske invasion af Ukraine.

Ukraine argumenterer i sagen for, at Ruslands påstand for at invadere Ukraine er falsk. Rusland har sagt, at der er sket ”folkedrab” på pro-russiske separatister i det østlige Ukraine.

Det har landet blandt andet brugt til at retfærdiggøre angrebet på Ukraine. Rusland insisterer på at kalde invasionen for en ”særlig militæroperation”.

Ord som krig og invasion er forbudt at bruge i russiske medier, selv om det reelt er en krig, som Rusland begyndte for halvanden uges tid siden ved at sende styrker ind i Ukraine.