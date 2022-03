Rusland hævdes at rekruttere syriske krigere til Ukraine

Det er ikke klart, hvor mange syriske krigere der er blevet rekrutteret, eller om nogle allerede er blevet sendt til Ukraine.

En af embedsmændene fortæller dog, at nogle syrere allerede er i Rusland, hvor de forbereder sig.

Det Hvide Hus har hidtil ikke kommenteret på oplysningerne fra The Wall Street Journal.

Rusland har opereret i Syrien siden 2015, hvor det lancerede en militær intervention for at hjælpe den syriske regering med at kæmpe mod oprørere i borgerkrigen.

For nylig skrev Deir Ezzor 24, der er et medie med base i Syrien, at Rusland har tilbudt mellem 200 og 300 dollar - mellem 1330 og 2000 kroner - til syriske lejesoldater, som er villige til at drage til Ukraine i seks måneder for at ”fungere som vagter”.