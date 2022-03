Organisation: Flere end 1000 russiske krigsmodstandere anholdt under protester

Ruslands præsident, Vladimir Putin, beordrede styrker ind i Ukraine 24. februar.

Det russiske politi er begyndt at slå hårdere ned på protesterne. Det siger Maria Kuznetsova, OVD-Infos talskvinde, til nyhedsbureauet Reuters.

- Skruerne bliver strammet helt. Vi er reelt set vidne til militær censur.

- Vi ser ret store protester i dag. Selv i sibiriske byer, hvor vi normalt sjældent ser så mange anholdelser, siger hun.

Det russiske indenrigsministerium advarede lørdag om, at ethvert forsøg på at holde protester uden tilladelse ville blive forhindret, og at arrangørerne vil blive holdt ansvarlige.