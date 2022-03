3.000 amerikanere har meldt sig til at kæmpe i Ukraine

Præsident Zelenskyj har i en video på beskedtjenesten Telegram således også refereret til, at der er blevet oprettet en ”international legion” bestående af 16.000 frivillige fra udlandet, der skal hjælpe med at forsvare ”Ukraine, Europa og verden”.

Ud over udlændingene menes mere end 66.000 ukrainske mænd at være rejst hjem for at kæmpe mod Rusland. Det var i hvert fald det tal, som Ukraines forsvarsminister, Oleksij Reznikov, offentliggjorde lørdag.

I Danmark forklarede statsminister Mette Frederiksen (S) søndag i sidste uge på et pressemøde, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at danskere rejser til Ukraine for at kæmpe mod russere.