EU's udenrigschef: Kina bør mægle i Ukraine-konflikten

Kinas forhold til Rusland har op til konflikten været omdiskuteret.

I løbet af de seneste måneder har de to lande offentligt talt om et meget styrket forhold. Amerikanske efterretninger lyder endda ifølge flere medier, at Kina havde kendskab til invasionen. Det har Kina dog afvist.

Kina har endnu ikke kaldt Ruslands angreb på Ukraine for en invasion.

Men denne uge signalerede Kinas udenrigsminister, Wang Yi, en åbenhed over for at spille en diplomatisk rolle. Det skriver BBC i en analyse.