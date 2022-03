Overblik: Fem nedslag fra nattens forløb i Ukraine

4

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskiy, fordømte i en tale sent fredag aften Nato for at nægte at implementere en flyveforbudszone over Ukraine og sagde, at beslutningen har givet Rusland »grønt lys for yderligere bombning af ukrainske byer og landsbyer«.

Volodymyr Zelenskiy vil ifølge The Guardian tale til det amerikanske senat lørdag under et Zoom-opkald, der er planlagt til kl. 15.30 dansk tid.

Britiske journalister fra mediet Sky News har fredag aften offentliggjort et videoklip fra en episode mandag, hvor i alt fem journalister og fotografer kom under kraftig beskydning under en reportage i byen Bucha 30 kilometer nordvest for Kyiv.

Området udgør frontlinjen for den 64 km kilometer lange russiske militærkonvoj på vej mod hovedstaden.

Da de undervejs blev opfordret til at vende om af ukrainske soldater, fordi turen til Bucha var for farlig, blev bilen angrebet.

En korrespondent for britiske tv-station blev ramt af en kugle i den nedre del af ryggen, og en fotograf blev ramt af to kugler i sin skudsikre vest, da skud begyndte at regne ned over den bil, som holdet befandt sig i, da de var på vej tilbage mod Kyiv,

Det menes, at angrebet blev udført af en russisk rekognoscerings enhed.