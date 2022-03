Ukraine fordømmer Nato for ikke at indføre flyveforbud

- Selv om de ved, at nye luftangreb og dødsfald er uundgåelige, vælger Nato ikke at lukke luftrummet over Ukraine, siger præsidenten i talen.

- I dag gav alliancens ledelse grønt lys til yderligere bombning af ukrainske byer og landsbyer ved at nægte at indføre en flyveforbudszone, fortsætter han.

Tidligere fredag advarede Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, om konsekvenserne af et flyveforbud over Ukraine.

Ifølge Stoltenberg kan Nato kun håndhæve et flyveforbud over Ukraine ved at sende kampfly til landet. Men det risikerer at kaste Europa ud i en krig med Rusland, advarede han.