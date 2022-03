Finland og USA er enige om at udvide forsvarssamarbejde

Blandt andet i Finland, der grænser op til Rusland, samt i Sverige, da ingen af landene er medlemmer af forsvarsalliancen Nato.

Finland samarbejder i forvejen med Nato, og på det seneste er støtten til at melde sig ind i forsvarsalliancen vokset internt i landet.

Præsident Niinistö siger på et pressemøde, at Finland allerede opfylder alle krav for at blive medlem af Nato.

Det udvidede forsvarssamarbejde med USA har dog ikke noget at gøre med, at Finland skal tilslutte sig alliancen lige foreløbig, understreger præsidenten.