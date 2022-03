En russisk generalmajor ved navn Andrei Sukhovetskiy er i denne uge blevet dræbt i krigen i Ukraine.

Det rapporterer en stribe medier, som blandt andet støtter sig til en meddelelse på et russisk socialt medie om Sukhovetskiys død med næstformanden for en russisk veteranforening som afsender.

»Det er med stor sorg, at vi har modtaget den tragiske besked om vores ven generalmajor Andrei Aleksandrovich Sukhovetskys død på ukrainsk territorium under en specialoperation,« skriver Sergei Chipilev, næstformand for gruppen Combat Brotherhood på mediet Vkontakte.