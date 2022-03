Nato vil ikke sende kampfly til Ukraine

Men det kommer ikke på tale:

- Vi har gjort det klart, at vi ikke går ind i Ukraine - hverken på jorden eller i luften, siger Jens Stoltenberg.

Han fortæller, at spørgsmålet om en flyveforbundszone over Ukraine blev taget op på Nato-landenes møde. Men det kommer ikke på tale, at Nato skal lukke Ukraines luftrum for russiske kamphelikoptere og kampfly.

- Hvis vi skal have no-flyzone over Ukraine, så skal Nato sende kampfly ind for at skyde russiske fly ned.