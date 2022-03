1

Bygning ved atomkraftværk stod i flammer

En bygning i det ukrainske atomkraftværk Zaporizjzja brød i nat i flammer, under et angreb fra russiske styrker. Ifølge de officielle meldinger her til morgen er situationen på kraftværket under kontrol.

Branden brød ud kort før klokken 03.00 ifølge nyhedsb