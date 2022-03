Rusland og Ukraine har aftalt evakueringsvej for civile

Repræsentanter fra Rusland og Ukraine er ved forhandlinger torsdag blevet enige om at etablere sikre evakueringsveje til civile.

Det siger Mykhailo Podoljak, der er rådgiver for Ukraines præsident.

Han har været med til forhandlingerne i det vestlige Hviderusland.

Tidligt torsdag aften dansk tid lyder det, at parterne er blevet enige om at etablere såkaldte humanitære korridorer. De skal sikre, at civile kan evakueres fra de igangværende kampe i Ukraine i sikkerhed.