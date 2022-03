Macron og Putin talte torsdag sammen i 90 minutter

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, byder den franske leders bestræbelser på at mægle velkommen.

- Præsident Putin har gentagne gange forklaret ham, hvordan vi ser muligheder for at komme ud af denne situation, og hvis Macron hjælper med at overbevise Zelenskij, så han holder op med at være så meget spændt for EU og Natos vogn, hvorved der kan banes vej for forhandlinger, siger Lavrov.