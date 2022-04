Allerede få dage efter, at chefanklageren havde bedt om tilladelse til at åbne en sag om situationen i Ukraine, fik han den nødvendige opbakning til straks at indlede jagten på beviser, der i sidste ende skal munde ud i eventuelle retssager mod konkrete individer. Forleden deltog han ligeledes i et EU-topmøde for at drøfte den kæmpe opgave, han står i spidsen for.

Men hvordan foregår sådan et møjsommeligt arbejde med at bevise krigsforbrydelser og få gerningsmændene dømt egentligt?