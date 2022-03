EU-politiker vil give penge og visum til russiske afhoppere

Han foreslår også, at de skal tilbydes en treårig arbejdstilladelse i EU.

En stor andel af Ruslands soldater befinder sig i øjeblikket i og omkring Ukraine, hvor den russiske præsident, Vladimir Putin, har iværksat en invasion.

Den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier har i de seneste dage meldt om, at træthed og manglende motivation er ved at brede sig blandt nogle af brigaderne.

På halvøen Krim, som Rusland annekterede fra Ukraine i 2014, kom der fra det russiske søværn meldinger om russiske soldater, der ikke længere ønskede at tage del i invasionen.