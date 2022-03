Rusland hævdede allerede onsdag morgen, at landets soldater havde taget kontrol over byen.

I første omgang blev det afvist af de ukrainske myndigheder, men få timer senere fortalte byens borgmester, Igor Kolykhajev, i et interview, at byen var omringet.

Onsdag aften bekræfter borgmesteren, at byen er erobret af de russiske styrker.

Det oplyser The New York Times-journalist Michael Schwirtz på Twitter.

- Kherson er faldet til det russiske militær og er dermed den første større ukrainske by, der er kommet under russisk kontrol, siden invasionen begyndte i sidste uge, skriver han sent onsdag aften dansk tid.