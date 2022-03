Stort flertal af FN-lande kræver Rusland ud af Ukraine

Det skete ved en afstemning, hvor Rusland ikke havde mulighed for at bruge sin vetoret.

Det er kun 11. gang siden FN blev dannet i 1950, at der er indkaldt til hastemøde i FN’s Generalforsamling.

Ruslands mulighed for at afvise resolutioner i Sikkerhedsrådet betyder, at det ikke har været muligt at få vedtaget en fordømmelse i det forum.

Derfor er det i Generalforsamlingen, at sådan en fordømmelse er vedtaget.

Det krævede mindst 100 ja-stemmer at få vedtaget resolutionen.

Da Rusland i 2014 annekterede Krim-halvøen, stemte 100 lande for en resolution, der dengang erklærede folkeafstemningen om Krims status ugyldig.

Rusland invaderede Ukraine for knap en uge siden. Siden er flere end 2000 civile meldt dræbt.