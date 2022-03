FN-lande lover aftale for at bekæmpe plastikforurening

Danmark har sammen med EU og de nordiske lande længe skubbet på for at komme en bindende aftale nærmere, lyder det.

- Det er et historisk skridt for vores natur og miljø, at vi i dag er lykkedes med at blive enige i FN’s miljøforsamling om, at vi skal have en bindende global aftale, der skal stoppe plastikforureningen af verdenshavene, siger miljøministeren i pressemeddelelsen.

Skridtet, der er taget onsdag, betyder, at medlemslandene har vedtaget en resolution.

Den forpligter FN til at eliminere udledningen af plastaffald og mikroplast fra affaldskilder til lands og til vands.