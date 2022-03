07/03/2022 KL. 06:30

Hvad har en økonom, en betjent og en studerende til fælles? De har smidt alt for at hjælpe folk i dyb nød

Hundredvis af frivillige er en af de helt afgørende grunde til, at flygtningekrisen med ukrainere trods store udfordringer indtil videre er håndteret så godt i Polen, hvor de fleste – 885.000 af foreløbig 1.535.000 – er flygtet til for at komme væk fra Putins krig.