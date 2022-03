02/03/2022 KL. 09:59

Lynanalyse: Rusland har fremgang i Sydukraine, men det holder hårdt, og det er der en god grund til

Russiske tropper ser ud til at have taget kontrollen over den sydukrainske by Kherson, men kampen om det sydlige Ukraine er hårdere for russerne end forventet, vurderer Jyllands-Postens korrespondent.