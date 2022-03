Joe Biden lukker USA's luftrum for russiske fly

- Det gør vi for at isolere dem (russerne, red.) yderligere og for at presse dem endnu mere økonomisk, tilføjer han.

Forbuddet træder ifølge det amerikanske transportministerium i kraft inden udgangen af onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det omfatter både privatfly, passagerfly og fragtfly.

Allerede inden talen gik i gang, skrev flere amerikanske medier, at det var ventet, at Biden ville meddele, at USA lukker luftrummet for russiske fly inden for de næste 24 timer.

Dermed følger USA efter EU og Canada, der ligeledes har lukket deres luftrum for russiske fly.