Marjupol er knap dobbelt så stor som Aarhus. Byen bliver set som et vigtigt mål for Rusland, og den har oplevet hårde kampe, siden invasionen begyndte 24. februar.

Lykkes det Rusland at erobre byen, så vil landet kunne bruge den til at etablere en direkte korridor fra det russiske fastland til den annekterede Krim-halvø.

En journalist fra den britiske avis The Telegraph ved navn Roland Oliphant skriver sent tirsdag aften på Twitter, at en ukrainsk soldat har fortalt ham, at Marjupol er omringet.

- Besked fra en ukrainsk soldat: ”Lad os ikke blive glemt, hvis der sker os noget. Vi er omringet i Marjupol, og der er ingen udveje”, lyder det i tweetet.

Tirsdag er der også meldinger om, at to boligblokke i den ukrainske landsby Borodjanka er blevet ramt af et russisk missilangreb.