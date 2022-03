Allerede dagen efter invasionens start underskrev Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, et dekret, hvori han beordrede en mobilisering af alle landets værnepligtige og medlemmer af reserven.

Ordren omfattede desuden et forbud mod at forlade landet for kampdygtige mænd mellem 18 og 65 år.

Herhjemme fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) på et kort pressemøde søndag aften, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at danskere eller herboende ukrainere tager til Ukraine og kæmper mod Rusland.

Udmeldingen fra statsministeren kom, efter at Volodimir Zelenskij havde meddelt, at han vil danne en international styrke, der skal forsvare Ukraine.