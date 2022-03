Zelenskij til Biden: Vi er nødt til at stoppe Rusland

- Vi er nødt til at stoppe den angribende part så hurtigt som muligt.

Det Hvide Hus oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at de to præsidenter talte sammen i lidt over 30 minutter.

De diskuterede blandt andet Ruslands øgede angreb på civile mål i Ukraine, herunder tirsdagens bombning af et stort tv-tårn i Kiev.

Efter angrebet blev der meldt om fem dræbte. Samtidig betød angrebet, at flere kanaler på den statslige tv-station i Ukraine ikke længere kunne sende.

Tv-tårnet ligger ved siden af holocaust-museet for de jødiske ofre i Babi Yar - den værste nazimassakre i Ukraine under Anden Verdenskrig. Her blev flere end 30.000 jøder dræbt af nazisterne i Babi Yar-kløften.