FN-domstol bebuder retsmøde om krigsforbrydelse i Ukraine

- Der er begrundet mistanke om, at både krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden har fundet sted i Ukraine, sagde han.

Ifølge Khan vil efterforskningen gå helt tilbage til 2014, hvor Rusland annekterede den ukrainske halvø Krim.

- Med den seneste optrapning af konflikten in mente er det min intention, at denne efterforskning også kommer til at omfatte nye beskyldninger om forbrydelser, der er begået af aktører i konflikten på Ukraines territorie, som ligger inden for min enheds retsområde, sagde chefanklageren mandag.