FN: Der er brug for milliarder til nødhjælp i Ukraine

FN vurderer, at det er vigtigt at give livreddende nødhjælp til både fordrevne og ikke fordrevne ukrainere, der er påvirket af konflikten i landet.

Ifølge den danske udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) er behovet for hjælp i Ukraine stort.

- FN ridser med den her appel alvoren op. Der er et enormt behov for humanitær hjælp i Ukraine, men behovet stiger også i nabolandene, i takt med at flere og flere ukrainere flygter, siger han.

Indtil videre er mindst 660.000 ukrainere flygtet fra landet. Det vurderer FN’s flygtningeråd.