05/03/2022 KL. 19:00

Kreml censurerer Ruslands medier, mens strømmen af flygtninge vokser

Kreml har indført krigscensur for at kvæle kritisk dækning af invasionen i Ukraine, og flere uafhængige medier er blevet lukket. Den russiske hær lider fortsat betydelige tab i nabolandet, og amerikansk topanalytiker vurderer, at Moskva formentlig kun har kræfter til ca. tre ugers yderligere krig.