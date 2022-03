Kofod og kolleger udvandrede fra russisk ministers tale i FN

- Tusind tak for denne fantastiske støtte til ukrainerne, der kæmper for deres selvstændighed, siger hun tirsdag efter udvandringen.

Inden den fælles udvandring i menneskerettighedsrådet havde flere diplomater udvandret fra et møde om våbennedrustning. Det skete ligeledes, da en optaget Lavrov-tale blev afspillet i salen.

I talen anklagede Lavrov ukrainerne for at stå bag den igangværende krise. Han hævdede blandt andet, at Ukraine forsøger at etablere atomvåben.

- Jeg forsikrer jer om, at Rusland er et ansvarligt medlem af det internationale samfund. Vi tager alle forhåndsregler for at undgå, at der dukker atomvåben og andre lignende teknologier op i Ukraine, siger Lavrov.