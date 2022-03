Alisa, Olga, Maria og næsten alle de andre er flygtet

Først var der Alisa. Den blonde ukrainske kvinde slængede sig i sin guldjakke i sædet ved siden af i flyet fra Paris til Kyiv.

Det var dengang for nogle få dage siden, da alt endnu åndede fred, og ingen for alvor havde fantasi til at forestille sig, at Vladimir Putin ville sende sine dræbermaskiner ind i en totalkrig mod en venligtsindet befolkning i et naboland.