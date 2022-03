Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, benyttede sig mandag af landets traktatsikrede ret til i krigstid at lukke ruten igennem Bosporusstrædet til Sortehavet for flådefartøjer. Det er regeringen i Ankaras foreløbig mest markante skridt over for Rusland, efter at landet i sidste uge invaderede Ukraine.