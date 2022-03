Australiere overnatter på tagene i oversvømmet by

Byen har oplevet de værste oversvømmelser nogensinde de seneste dage, og flere mennesker har natten til tirsdag måttet overnatte på deres tage for at undgå vandmasserne.

Borgmester i Lismore, Steve Krieg, siger til den lokale tv-station Channel Seven, at ni personer er savnet i byen, mens 400 redningsaktioner stadig venter på at blive udført.

I alt er ni mennesker blevet bekræftet døde i Australien, siden det kraftige regnvejr begyndte i slutningen af sidste uge med oversvømmelser, der har forvandlet veje og stier til floder i flere byer på østkysten.