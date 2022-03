Italien går i nødretstilstand for at håndtere flygtningestrøm

Mange europæiske lande har allerede meldt sig klar til at tage imod personer, der flygter fra de voldsomme uroligheder i Ukraine.

Den danske regering meddelte søndag, at den planlægger ud fra, at der kommer omkring 20.000 til Danmark. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) sagde dog samtidig, at tallet er svært at spå om.

I Tyskland har man indtil videre modtaget 1800 mennesker, der er flygtet fra konflikten. De fleste af dem er fra Ukraine, men nogle er også udenlandske studerende fra andre lande.

Hos flygtningeorganisationen Pro Asyl glæder man sig over, hvor villige de europæiske lande er til at tage imod flygtninge. Organisationen opfordrer samtidig til, at ikke-ukrainere også får lov at krydse grænsen.