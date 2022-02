USA spår, at Kyiv er ved at blive omringet. Ukraines næststørste by Kharkiv er blevet udsat for bombardement af civile mål.

Ukrainske myndigheder og civile bliver ved med at kæmpe imod russerne og deler hyppigt billeder og videoer af små sejre over russiske enheder.

De første direkte forhandlinger mellem Rusland og Ukraine har fundet sted.