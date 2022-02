»Kharkiv er netop blevet massivt beskudt af raketter. Dusinvis døde og hundredvis af sårede,« lyder det i opslaget ifølge The Guardian.

Det skriver Anton Herashchenko, der er rådgiver i Ukraines indenrigsministerium, i et opslag på Facebook.

Også flere steder på det sociale medie Twitter melder ukrainske og internationale journalister om angrebene.

DR’s korrespondent Matilde Kimer skriver blandt andet i et opslag, at raketter har slået ned i beboelsesejendomme. Dette fremgår også af flere videoklip, som dog endnu mangler at blive uafhængigt bekræftet.

Kharkiv ligger meget nær den russiske grænse i øst. Byen rummer en meget stor andel russisk-talende ukrainere. Samlet set bor der normalt omkring halvanden mio. mennesker i byen.