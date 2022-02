På dette område er Danmarks våbenbidrag særligt brugbart for ukrainske soldater

* Danmark.

Danmark sender op mod 2700 panserværnsraketter til Ukraine.

Samtidig bliver dele af cirka 300 aflagte Stinger-missiler givet til USA, som kan gøre dem operative - det vil sige klar til brug.

* Sverige.

Sverige sender 5000 panserværnsvåben, 135.000 feltrationer, 5000 hjelme og 5000 kropsskjold til Ukraine. Der er tale om 5000 panserværnsvåben af typen Pansarskott/m86. De er produceret af Sverige.

* Norge.

Norge sender 1500 skudsikre veste, 5000 hjelme, 15.000 feltrationer, 1000 gasmasker, 2000 soveposer, 10.000 liggeunderlag og tøj til Ukraine.

I Norge er der ikke flertal for at sende våben til Ukraine. Det skyldes blandt andet, at Norge grænser op til Rusland i den nordlige del af landet.

* Tyskland.

Tyskland sender 1000 panserværnsraketter og 500 Stinger-raketter afsted.

Tyskland har samtidig lempet på en lov, der forbyder, at tyskprodcuerede våben kan sendes til konfliktområder. Det betyder, at tredjepartslande i højere grad kan sende tyske våben til Ukraine.

* USA.

USA vil øge sit militære bidrag til Ukraine med 350 millioner dollar - over 2,3 milliarder kroner. Det inkluderer flere Stinger-raketter.

* EU.

EU vil sætte 450 millioner euro - knap tre milliarder kroner - af til at købe våben til Ukraine. EU skal blandt andet finansiere køb af jagerfly.

Kilder: NRK, NTB, Reuters.

Ritzau