Sydkoreanere høster priser for optrædener i Netflix-hit

111 millioner gik i gang med at se serien på under en måned.

Hun spiller Sae-byeok Kang - der i serien også går under aliasset Spiller 067 - en nordkoreansk flygtning og lommetyv. I serien forsøger hun at vinde penge i konkurrencen, der deler seriens titel, så hun kan genforene sin familie.

- Tak for at I får mig til at drømme, og fordi I åbnede døren for mig. Og til mit ”Squid Game”-hold: Jeg elsker jer, råbte hun.

”Squid Game” fik desuden en Actor for sit hold af stuntmænd.

Den 76-årige skuespillerinde Helen Mirren fik æresprisen for et fortræffeligt livslangt bidrag til skuespilkunsten.

Mirren er blandt andet kendt for sin skildring af dronning Elizabeth II i filmen ”The Queen”.

Will Smith fik en Actor for bedste mandlige hovedrolle i en spillefilm for sin rolle i ”King Richard”. Jessica Chastain fik den kvindelige pendant for sin rolle i ”The Eyes of Tammy Faye”.

Prisshowet er skuespillernes egen fagforenings årlige prisuddeling. Det plejer at give en god indikation af, hvem der er favoritter til at løbe med de eftertragtede oscarstatuetter, der uddeles 27. marts.