Biden og allierede mødes for at koordinere samlet indsats

USA’s præsident, Joe Biden, er mandag klokken 17.15 dansk tid vært for et telefonmøde for landets allierede.

Rusland satte søndag eftermiddag dets styrker med adgang til atomvåben i højt beredskab.

Det oplyste landets præsident, Vladimir Putin.

Natten til mandag dansk tid meddelte russiske nyhedsbureauer, at den hviderussiske befolkning ved en folkeafstemning har stemt for at ændre landets forfatning, sådan at Hviderusland kan få sine atomvåben tilbage fra Rusland.

Det vides ikke, om det er Putins trussel om atomvåben, som skal drøftes blandt Biden og hans allierede.

Et udkast til en sikkerhedsresolution faldt fredag i FN’s Sikkerhedsråd, efter at Rusland brugte sin magt som permanent medlem til at nedlægge veto.