FN indkalder alle 193 lande til hastemøde om Ukraine

Det skete ved en afstemning, hvor Rusland ikke havde mulighed for at bruge sin vetoret.

Det er kun 11. gang siden FN blev dannet i 1950, at det er sket.

Ruslands mulighed for at afvise resolutioner i Sikkerhedsrådet betyder, at det ikke er muligt at få vedtaget en fordømmelse i det forum.

I stedet er det ventet, at Generalforsamlingen skal stemme om en resolution med en lignende ordlyd.

Det kan i så fald ske allerede onsdag, når alle 193 lande har haft mulighed for at give deres mening til kende om konflikten i Ukraine.

Rusland, der er et af de permanente medlemmer i Sikkerhedsrådet, stemte imod forslaget om at indkalde til hastemøde i Generalforsamlingen.