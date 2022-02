Tidligere søndag sagde Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en tv-tale, at Rusland sætter såkaldte ”afskrækkelsesstyrker” - det dækker blandt andet ifølge Reuters over enheder med atomvåben - i højt beredskab.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger, at USA og Europa må ”stå sammen” som modsvar på Ruslands fremfærd og ”truende retorik”.

- Nato ønsker ikke en krig med Rusland. Vi søger ikke konfrontation, siger Stoltenberg til BBC World ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi er en defensiv alliance. Men vi er nødt til at sikre os, at der ikke er rum til at misforstå eller fejlberegne vores evne til at forsvare og beskytte vores allierede.

Ifølge AFP er Nato for første gang ved at sende sin såkaldte ”rapid response force” - en styrke beregnet til hurtig krisehåndtering - til alliancens østlige flanke.