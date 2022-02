Analytiker om Putins atomtrussel: Rusland er presset

Søndag har Ruslands præsident meddelt i en tv-tale, at Rusland sætter såkaldte ”afskrækkelsesstyrker” i højt beredskab.

Der er stor signalværdi i præsident Vladimir Putins udmelding om, at Rusland vil øge sit atomberedskab. Men det er usandsynligt, at han vil gøre brug af atomvåben i krigen mod Ukraine.

Styrkerne omfatter blandt andet enheder med atomvåben.

- Det er en trussel rettet mod Vesten, siger Anders Puck Nielsen.

- Rent militært betyder det nok i virkeligheden ikke så meget, fordi atomvåben generelt altid er på et højt beredskab. Men det er en tydelig trussel om, at Rusland har atomvåben og måske kunne finde på at bruge dem.

Anders Puck Nielsen vurderer, at meldingen kommer, fordi Rusland er presset militært. Landets hær har ikke opnået nogen militære milepæle, siden den russiske invasion af Ukraine blev indledt torsdag.