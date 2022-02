- Kharkiv er fuldstændig under vores kontrol, siger Sinegubov søndag efter middag via beskedtjenesten Telegram.

Meldingen om Kharkiv, der er Ukraines næststørste by, kommer, efter at russiske soldater søndag morgen ifølge ukrainske udtalelser trængte igennem forsvarslinjen i byen.

Guvernøren i Kharkiv, Oleg Sinegubov, hævder, at Ukraine igen har kontrol over byen.

Han tilføjer, at de ukrainske soldater er i gang med at sørge for at få de russiske soldater helt ud af byen.

Mens kampe er i gang i Kharkiv, meddeler byadministrationen i Kiev, at hovedstaden fortsat er under ukrainsk kontrol.

Det fik den ukrainske regering til at advare om, at den paddehatteformede eksplosion kunne forårsage en ”miljømæssig katastrofe”.

Ifølge Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, som søndag morgen kom med en opdatering om situationen, holder ukrainske soldater fortsat russiske soldater på afstand i Kiev.

Det har været en brutal nat, siger han videre.

- Det her er terror. De kommer til at bombe vores ukrainske byer endnu mere. De kommer til at dræbe vores børn på endnu mere raffinerede måder. Det er den form for ondskab, som har ramt vores land og må ødelægges, siger han og beskylder Rusland for ”folkedrab”.