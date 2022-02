Det sker efter ukrainske statsoverhoveder - herunder præsident Volodymyr Zelenskyj - de senere dage har opfordret ukrainske borgere til at tilslutte sig landets forsvarsstyrker. Et budskab, der blev fulgt op af landets viceforsvarsminister, Hanna Maliar, der på Facebook fredag opfordrede ukrainerne til at fremstille hjemmelavede våben - herunder molotovcocktails - og slutte sig til Ukraines territoriale forsvarsstyrker.

Molotovcocktails, hvis navn stammer fra en tidligere sovjetisk udenrigsminister, er en hjemmelavet brandbombe, som fremstilles ved at hælde en brændbar væske i en flaske, der stoppes med et stykke stof, der fungerer som væge.

Siden opfordringen fra Ukraines ledere, har Google’s søgedata vist en stigning i antallet af søgninger efter ”hvordan man laver en molotovcocktail” i Ukraine. En søgeinteresse, som oprindeligt var størst i de nordøstlige regioner af landet, der var nogle af de første som blev angrebet af russiske styrker, herunder Slobozhanshchyna, hvor Ukraines næststørste by Kharkiv ligger. Det skriver mediet The Wahington Post .

Udover opfordringen fra viceforsvarsminister har den ukrainske regering udmeldt, at den er klar til at sende våben til alle borgere, der ønsker at forsvare landet mod Rusland.

Fredag kunne man på en ukrainsk tv-station få instruktioner til, hvordan man laver den hjemmelavede bombe ifølge CNN, og lørdag delte nyhedsmediet BBC en video, hvor man kan se kvinder, der har samlet sig i en park i byen Dnipro, der ligger sydøst for Kiev, for at lave de brandfarlige bomber.

»Ingen havde regnet med, at det ville være sådan her, vi skulle bruge weekenden, men nu gør vi det, og det virker som det eneste vigtige at gøre lige nu. Vi kan ikke bare forsætte vores almindelige hverdag, vi er nødt til at gøre noget« lyder det fra en kvinde i videoen.