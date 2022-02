Tyskland vil lukke luftrummet for russiske fly

Tysklands transportminister, Volker Wissing, går ind for at lukke tysk luftrum for russiske fly.

Det meddeler ministeriet lørdag på Twitter.

Ministeren skal have truffet beslutning om, at alle de nødvendige foranstaltninger bliver gjort, så det kan gennemføres.

Ruslands invasion af Ukraine har allerede ført til, at en række lande har forbudt russiske fly i deres luftrum. Det gælder Storbritannien, Bulgarien, Tjekkiet og Polen.