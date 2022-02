Kadyrov - der er kendt som en loyal støtte af Ruslands præsident, Vladimir Putin - udtrykker opbakning til den russiske præsidents beslutning om at invadere Ukraine.

Den russiske republik Tjetjenien har sendt styrker til Ukraine for at hjælpe Rusland.

Derimod skal de have indtaget et militært anlæg i Ukraine, siger han. Det fremgår ikke præcis hvilket.

- Status i dag og i dette minut er, at vi ikke har en eneste dræbt eller såret, ikke så meget som en mand med en løbende næse, siger Kadyrov.

Den tjetjenske leder oplyser i videoen, at hans styrker indtil videre ikke har lidt nogen tab i Ukraine.

Tjetjenien ønsker ikke, at andre lande kan angribe Rusland via Ukraine, tilføjer han.

Ifølge Kadyrov kan de russiske styrker ”nemt” indtage store byer i Ukraine. Herunder hovedstaden Kiev.

Grunden til, at det ikke er sket endnu, er ifølge den tjetjenske leder, at man ønsker at undgå civile tab.

Kadyrov, der ofte har beskrevet sig selv som Putins fodsoldat, opfordrer i lighed med den russiske præsident ukrainere til at vælte deres regering.

Putin betegnede fredag Ukraines politiske ledere som ”nynazister” og opfordrede Ukraines hær til at tage magten i landet.

Ukraines politiske ledere har tidligere kaldt det ”absurd”, at Putin hævder at bekæmpe nynazister i Ukraine.

Det er ikke oplyst, hvor længe de tjetjenske styrker har været til stede i Ukraine. Heller ikke hvor mange soldater republikken har sendt afsted.