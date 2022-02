Den russiske hær har fået ordre om at forstærke sin offensiv i Ukraine »fra alle retninger«, efter at den Ukrainske regering ifølge Rusland nægtede at føre fredsforhandlinger i Hviderusland. Det har Ruslands forsvarsministerium meddelt i en erklæring lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP. »Efter at den ukrainske side afviste forhandlingsprocessen, fik alle enheder i dag ordre om at forstærke fremrykningen fra alle retninger i overensstemmelse med operationens planer,« siger talsmand for den russiske hær, Igor Konashenkov, i erklæringen.

Lynanalyse: Ruslands risikable taktik har givet bagslag Jyllands–Postens korrespondent Poul Funder Larsen skriver: En lille succesrig krig kan gøre underværker for en politikers opbakning, men Vladimir Putins forhåbninger om, at Ukraine ville bryde sammen under en russisk lynoffensiv er ikke blevet opfyldt. Fra et militært synspunkt har Kremls taktik ikke været særlig fornuftig, vurderer en fremtrædende amerikansk analytiker. ”Nogle af de store risici, som det russiske militær har taget, synes ikke at have være drevet af fornuftige operationelle behov,” skriver militæranalytikeren Michael Kofman fra tænketanken CNA. Han peger bl.a. på et storstilet helikopterangreb på Antonov-flyvepladsen ved Kiev på krigens første dag, torsdag, der relativt nemt blev slået tilbage af det ukrainske militær. ”De første to dage af russiske militære operationer har en grad af banalitet, som jeg desværre som militær analytiker er dybt bekendt med,” skriver Kofman. Måske har Putin stolet lovlig meget på sin egen propaganda-fremstilling af Ukraine som et land styret af en lille klike uden folkelig opbakning og kun holdt oppe af vestlige magter. De første dages kampe har vist noget ganske andet: At mange ukrainere er klar til at forsvare deres selvstændighed med våben i hånd.

Der skulle være tale om, at Ukraine ikke er gået med til at føre forhandlinger i Hviderusland. Natten til lørdag udtalte den ukrainske regering dog, at den gerne vil forhandle og ønsker fred. Den seneste vurdering fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon lyder på, at de russiske styrker møder en hårdere end ventet militær modstand fra Ukraines hær. Også det britiske forsvarsministerium er lørdag eftermiddag af samme opfattelse og noterer, at de russiske styrker lørdag møder akutte logistikudfordringer såsom mangel på brændstof og ammunition.

Embedsmænd i Pentagon siger ifølge amerikanske medier at der er indikationer på, at russerne i stigende grad er frustrerede over deres manglende militære fremskridt, især i den nordlige del af hovedstaden Kiev og i landets næststørste by Kharkiv.

Følg den seneste udvikling i vores liveblog: